Чита, 8 ноября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова провела совещание с директором Института Дальнего Востока Российской академии наук Сергеем Лузяниным и ректором Байкальского государственного университета Александром Суходоловым. Встреча была посвящена созданию в Чите Центра научных исследований российско-китайских отношений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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«Центр призван объединить в своей деятельности фундаментальные академические исследования Института Дальнего Востока РАН и прикладные научные исследования российско-китайской проблематики, проводимые учеными университета. Его создание позволит углубленно изучить российско-китайские отношения в историческом, социальном, демографическом, экономическом, политическом, дипломатическом и культурном аспектах, а также окажет помощь правительству Забайкальского края в решении задач по развитию приграничных связей», — отметил Лузянин.

Также он рассказал, что в рамках обучения предполагаются визиты ведущих экспертов, как из Института Дальнего Востока РАН, так и из других академических центров, а также ученых и бизнесменов из Китая, которые смогут проводить специальные курсы и практические занятия по актуальной проблематике развития российско-китайского приграничного, экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества.

Наталья Жданова подчеркнула своевременность встречи и важность принятого решения. «В конце октября президент России Владимир Путин дал поручение о разработке комплексного плана социально-экономического развития нашего региона. Создание Центра в Забайкалье станет важной частью этого плана в вопросе развития российско-китайских отношений. В Чите самая сильная традиционная методика преподавания и изучения китайского языка. Хочется, чтобы эта встреча стала началом плодотворной работы», — сказала губернатор.

Центр научных исследований российско-китайских отношений будет создан на базе филиала Байкальского государственного университета и станет его структурным подразделением.