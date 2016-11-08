Грозный, 8 ноября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. На Северном Кавказе дан старт отбору инвестпроектов, которые претендуют на получение государственной поддержки. Каждый субъект округа представит проекты, которые станут «якорными» и повлекут за собой развитие всего региона.

Etokavkaz.ru Проект медицинского кластера. Кавказские Минеральные Воды

В новой редакции госпрограммы развития СКФО до 2025 года планируется выделить округу в 2017 году 13,7 млрд рублей. На региональные инвестпроекты планируется направить по 500 млн рублей каждому субъекту, входящему в состав округа, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе Корпорации развития Северного Кавказа.

В настоящее время уже признаны «якорными» проекты инновационного медицинского кластера на Кавказских Минеральных Водах, Каспийского транспортно-логистического комплекса в Дагестане. Будет возрождаться при господдержке Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат в Кабардино-Балкарии. В рамках туркластера одобрено развитие курортов «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, «Ведучи» в Чечне и «Матлас» в Дагестане.

По поручениям президента РФ и председателя правительства РФ на Северном Кавказе необходимо запустить стратегические «якорные» проекты федерального уровня. Кроме того, все субъекты СКФО должны представить инвестпроекты, которые в дальнейшем станут драйвером развития округа. Об этом в ходе совещания, посвященного реализации региональных инвестиционных проектов в рамках подпрограмм государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года, которое проходит в эти дни в Ессентуках, заявил первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа, председатель Совета директоров АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Одес Байсултанов.

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На госпрограмму развития СКФО будет направлено более 300 млрд рублей

В программе развития округа основной упор делается на реальный сектор экономики. Отдельными подпрограммами, по словам Байсултанова, предусмотрена реализация инвестиционных проектов в сфере промышленного и агропромышленного комплексов, энергетики, транспорта, логистики и туризма.

Согласно измененной редакции госпрограммы развития Северного Кавказа, все социальные проекты, которые были начаты в рамках федеральной целевой программы «Юг России», будут завершены. В дальнейшем проекты социальной сферы будут реализовываться в рамках федеральных отраслевых госпрограмм при координации Минкавказа России.

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Как сообщало ИА REGNUM, госпрограмма по развитию СКФО до 2025 года была принята в декабре 2012 года. В 2015 году руководитель Министерства по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов заявил о необходимости ее пересмотра. По его словам, при корректировке программы должна быть учтена эффективность экономических проектов. От реализации тех из них, которые не имеют быстрого экономического эффекта, необходимо отказаться.