Армия Сирии взяла под контроль район на юго-западе Алеппо
Алеппо, Сирия, 8 ноября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Командир одного из отрядов армии Сирии рассказал об успехах правительственных войск в борьбе против членов террористических группировок на юго-западе Алеппо. Об этом сообщает во вторник, 8 ноября, RT.
По словам источника, сирийским вооруженным силам удалось установить контроль над одним из кварталов на юго-западе города.
При этом офицер добавил, что отряды армии Сирии уже полностью зачистили квартал от членов незаконных вооруженных формирований (НВФ).
7 ноября агентство SANA со ссылкой на источник сообщило, что правительственные войска Сирии очистили от боевиков и установили контроль над холмом Теллят Рахм на юго-западе Алеппо.
По данным источников, в результате операции подразделений сирийской армии были уничтожены остатки укреплений вооруженной группировки «Джейш аль-Фатх» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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