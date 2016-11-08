Москва, 8 ноября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Как сообщают китайские СМИ, ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин проведет рабочую встречу с премьер-министром Госсовета КНР Ли Кэцяном. Китайский политик накануне прибыл в Москву с официальным визитом.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ли Кэцян

Отношения России и Китая находятся на подъеме, о чем сигнализируют переговоры российского лидера и китайского премьер-министра. Встреча Владимира Путина и Ли Кэцяна не была запланирована, однако Пекин благодарен тому, что президент РФ сумел выделить время для переговоров в своем рабочем графике, пишет «Сина синьвэнь».

6 ноября Ли Кэцян прибыл в Санкт-Петербург для участия в двухдневной программе российско-китайских переговоров на уровне глав правительств.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Российская Федерация и Китайская Народная Республика достигли договорённости о создании совместной платформы для продвижения малого и среднего бизнеса.