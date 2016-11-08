Оренбург, 8 ноября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области 69 водителей были арестованы в 2016 году за невыполнение требований сотрудников ГИБДД по снятию тонировки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Steevven1 Тонировка

У водителей был шанс избежать крайней меры. Сотрудники ГИБДД выписывали им требование о снятии плёнки со стекол. Но граждане не отреагировали на данные требования. Результат — назначенные им сроки ареста, от трёх до 15 суток.

В ГИБДД напоминают, что тонированные лобовые стёкла влияют на обзор видимости и несут потенциальную угрозу как водителю автомобиля, так и другим участникам дорожного движения. Оренбуржцев призывают сообщать о возможных нарушениях правил тонировки в правоохранительные органы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, борьбой с тонированными стёклами автомашин власти активно занялись в середине нулевых годов. С 1 июля 2012 года в силу вступили правила тонировки, согласно которым, светопропускаемость лобового стекла автомобиля должна быть не менее 75%. Позднее требования менялись.

На сегодняшний день размер штрафа за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей. При этом водитель обязан устранить нарушение законодательства и снять недопустимую тонировку.

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