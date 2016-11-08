Москва, 8 ноября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Ассоциация европейского бизнеса направила в Минпромторг официальное письмо с просьбой сохранить существующие меры господдержки автопрома, передаёт «Коммерсантъ». Автомобильные производители не приветствуют идею Минпромторга заменить традиционные программы адресной поддержкой спроса.

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Ранее стало известно, что в 2017 году Минпромторг рассчитывает получить из государственного бюджета почти 60 млрд рублей на господдержку автомобильной отрасли, при этом схема распределения денег изменится. Вместо действующих программ господдержки планируют запустить новые, такие как: «Первый автомобиль», «Автомобиль для многодетной семьи» и другие. Предложения разработаны и переданы на согласование в правительство РФ.

Так как продажи новых автомобилей продолжают снижаться, прекращение существующих программ господдержки может привести только к ухудшению положения. Таким образом, АЕБ просит продлить на 2017 год программу льготного кредитования, льготный лизинг и программу обновления парка. Также из-за продолжающегося роста цен ассоциация настаивает на увеличении лимита стоимости машин, участвующих в программах, с 1,15 млн рублей до 1,5 млн рублей.

В условиях спада в экономике «обычный» спрос продолжит снижаться, и отмена такой программы, как льготное кредитование, поспособствует усугублению спада. Так корреспонденту ИА REGNUM ситуацию прокомментировал Иван Летюхин, старший преподаватель департамента финансов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

По его словам, в результате экономия для госбюджета от отмены программ стимулирования спроса может оказаться призрачной, поскольку приведет к снижению налоговых поступлений от предприятий отрасли, а то и потребует решения проблем, возникающих из-за остановки градообразующих предприятий. В то же время внедрение адресных программ, таких как «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» (для семей минимум с тремя детьми), субсидирование спроса для социальных работников, могло бы стимулировать развитие рынка за счет охвата новых его сегментов.

«К введению указанных программ должны быть готовы и производители, поскольку для них нужно будет предлагать специальные автомобили (недорогие минивэны для «Семейного автомобиля», дешевые седаны для «Первого автомобиля» и т.д.); в иной ситуации эти программы не дадут достаточного эффекта», — считает Летюхин.