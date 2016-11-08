Вашингтон, 8 ноября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает свою соперницу Хиллари Клинтон по числу набранных голосов в трех поселках штата Нью-Гэмпшир. Об этом сообщается в официальном Twitter штаба Трампа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борьба

«Живи свободным или умри, — говорится в сообщении. — Дональд Трамп лидирует в Нью-Гэмпшире».

Отмечается, что за миллиардера Трампа проголосовали 32 человека, в то время как за Клинтон — только 25 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2016 г. в США официально стартовали выборы президента. Основными претендентами на пост главы Белого дома являются миллиардер Дональд Трамп и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

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