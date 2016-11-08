Одесса, Украина, 8 ноября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Бывший замгубернатора Одесской области Мария Гайдар предположила, что глава региона Михаил Саакашвили ушел в отставку со своего поста из-за политической ситуации на Украине. Об этом она написала в своем Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Не получилось!

По мнению Гайдар, отставка Саакашвили должна была произойти еще раньше, с учетом «той политической ситуации, которая складывалась».

Гайдар выразила сожаление в связи с тем, что экс-президенту Грузии не удалось реализовать те надежды, которые он дал. «Сейчас будет много разочарования», — заявила политик.

«Я лично очень сильно переживаю сложившуюся ситуацию, но прожив и проработав здесь полтора года, верю в победу реформ в Украине!» — заключила Гайдар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в ходе брифинга экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о намерении покинуть пост главы Одесской области. По его словам, он собирается «начать новый этап борьбы», в частности, противодействовать коррупции.