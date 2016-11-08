Москва, 8 ноября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Бюджет — главный инструмент управления страной. Граждане России участвуют в этом управлении двояким образом. Один канал — через выбранных ими депутатов Госдумы. Другой канал — через опросы. Анализируя опрос граждан, проведенный в октябре 2016 года на тему «Какие статьи государственного бюджета России должны финансироваться в первую очередь?», выяснилось, что если бы депутаты сверстали бюджет так, как захотели избиратели, то деньги попали бы совсем не туда, куда они направляются сейчас и будут направляться в следующем финансовом году, сообщается на сайте «Левада-центра».

(сс) Alexas_Fotos Список

В частности, то, что в списке депутаты поставили под №1, у граждан РФ оказалось по приоритетам на последнем месте (статья «государственное управление»).

На 1-е место почти во всех слоях населения вышло здравоохранение (только для пенсионеров важнее оказались пенсии, а для студентов — образование). В списке у депутатов здравоохранение было 17-м месте.

Социальное обеспечение (пенсии) стояло на 16-м месте у депутатов, а стало на 2-й позиции у жителей России.

На 3-м месте у селян, жителей малых городов оказалось сельское хозяйство, у жителей средних и крупных городов — промышленность.

Армия и национальная оборона — основные бенефициарии принятого Госдумой бюджета — в народном бюджете на 6-м месте. Депутаты поставили армию в список под №4, а под №5 числилась «правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства». У российских граждан эта статья на 14-м месте.

Гражданам РФ на выбор были предложены 22 статьи государственных расходов. Они были перечислены в списке, который давали прочесть каждому респонденту. На вопросы ответили практически 97% опрошенных.