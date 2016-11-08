Тверь, 8 ноября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Перебои и отключения электроснабжения зафиксированы в нескольких районах Тверской области 8 ноября, причиной стали погодные условия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Как сообщили в МЧС, ситуация находится под контролем. К местам аварий направлены оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Работы по восстановлению электроснабжения выполняют ремонтные бригады филиалов «МРСК Центра — Тверьэнерго».

Между тем на дорогах области ведутся работы по устранению последствий снегопада и дождя. В настоящее время задействовано около 400 единиц специализированной дорожной техники, транспортных заторов на региональных дорогах нет, сообщили в дирекции территориального дорожного фонда.

Отметим, что за последние сутки во власти циклона оказались несколько регионов Центральной России — масштабные отключения электричества из-за ледяного дождя зафиксированы, например, во Владимирской области.