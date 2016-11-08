Анкара, 8 ноября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Германия поддерживают группы боевиков, которые сражаются против Турции, сообщает 8 ноября Reuters.

Цитата из к/ф «Не горюй!». Реж. Георгий Данелия. 1969. СССР Второй сорт

«Представители Революционной народно-освободительной партии-фронт (РНОПФ) и Рабочей партии Курдистана (РПК) ведут свою деятельность в Германии и получают поддержку, потому что они выступают против Турции. Германия является страной, которая больше всех остальных поддерживает террористические организации против Турции», — сказал Чавушоглу.

«Германия считает себя страной первого класса, с первоклассной демократией, а Турцию считает страной второго класса. Мы хотим, чтобы они относились к нам, как к равным партнерам», — добавил Чавушоглу.

Напомним, 7 ноября министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил, что отношения между Турцией и Европейским союзом стали хрупкими.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Германия стала убежищем для террористов, включая не только представителей РПК, но и представителей так называемой террористической организации Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции обвиняют в организации попытки вооруженного переворота.