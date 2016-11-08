Барнаул, 8 ноября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Алтайский край определился с проектом бюджета на 2017 год и основными бюджетными характеристиками на плановый период 2018 и 2019 годов. Публичные слушания по основному финансовому документу региона состоятся 17 ноября в большом зале Парламентского центра Алтайского края. Об этом сегодня, 8 ноября, информирует официальный сайт Алтайского краевого Законодательного Собрания. Судя по основным параметрам регионального бюджета — 2016, в следующем году доходы больше не станут, а вот расходы сократятся.

Официальный сайт Алтайского края Бюджет Алтайского края на 2016 год претерпел существенные изменения в августе

Так, прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета определен в сумме 72,6 млрд. рублей (в 2016 году — 76,5 млрд. рублей), тогда как расходы составят 77,3 млрд. рублей (в 2016 году — 82,1 млрд. рублей).

Таким образом, дефицит краевого бюджета тоже несколько сократится (4,7 млрд. рублей против 5,5 млрд. рублей в 2016 году). Предполагается увеличение заработного фонда бюджетников на 5%.

Параметры основных характеристик краевого бюджета на два последующие года, по данным регионального финкомитета, существенно не изменятся. Доходы в 2018 году прогнозируются в сумме 73,4 млрд. рублей (в 2019 году — 74,4 млрд. рублей), расходы — 77,4 млрд. рублей (в 2019 году в сумме 78,4 млрд. рублей). Дефицит краевого бюджета определен в сумме 39,7 млрд. рублей на 2018 год, и 40,1 млрд. рублей на 2019 год.

По данным ИА «Банкфакс», все соцвыплаты в регионе остаются «замороженными» на прежнем уровне. Ежемесячная выплата ветеранам труда на 2017 год составит 615 рублей, труженикам тыла — 595 рублей (столько же причитается и жертвам политических репрессий). Для работающих и проживающих в сельской местности «поощрение» составит 770 рублей. Ежемесячное пособие на ребенка по-прежнему будет равняться 155 рублям, компенсация на питание обучающимся из малообеспеченных семей — из расчета 4,85 рубля на ребенка в день.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бюджет Алтайского края на 2015 год был трехлетним. А на 2016 год, в соответствии с принятыми в 2015 году поправками в закон Алтайского края «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае», бюджет утверждался сроком на 1 год. Существенные изменения главный финансовый документ претерпел в августе 2016 года: доходы были увеличены на 8,3 млрд. рублей, а расходы — на 9,8 млрд. рублей. Принятые поправки позволили властям региона дополнительно выполнить ряд расходных обязательств.

В частности, дополнительные средства пошли на господдержку сельского хозяйства (общая сумма расходов на поддержку этой отрасли в текущем году составит 4 млрд. 526 млн. рублей), на развитие системы отдыха и оздоровления детей (общий объем финансирования указанных целей в 2016 году составил 477 млн. рублей), на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования к 11 сельским населенным пунктам (объем финансирования работ возрастет на 292,5 млн. рублей) и другие цели. Не исключено, что и в последующие годы ситуация повторится.

«Позитивный прогноз об увеличении доходной части бюджета Алтайского края оправдался: экономике региона удалось обеспечить рост собственных доходов», — ранее заявлял губернатор региона Александр Карлин. Позднее национальное рейтинговое агентство опубликовало исследование, из которого следует, что Алтайский край входит в группу немногочисленных регионов России с приемлемой долговой нагрузкой, и что при этом качество управления бюджетными финансами в регионе очень высокое. Управляемость бюджетными процессами в регионах России проанализирована на основе открытых бюджетных данных.