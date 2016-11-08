Чебоксары, 8 ноября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. В столице Чувашии в ходе прокурорской проверки выявлены коррупциогенные факторы в постановлении мэрии о ритуальных услугах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, одни и те же услуги по погребению муниципальным предприятием «Ритуальные услуги» могут предоставляться как на платной, так и на бесплатной основе — это отдавалось на усмотрение руководства организации.

ИА REGNUM На похоронах в Чебоксарах

30 сентября 2016 года администрацией Чебоксар принято постановление №2633, устанавливающее предельные цены на услуги МУП «Ритуальные услуги» сверх гарантированного перечня услуг по погребению. «В нём содержатся нормы, противоречащие федеральному законодательству, что создает для правоприменителей коррупциогенный фактор», — говорят в надзорном ведомстве.

Указанное постановление предусматривает плату за услуги, которые федеральным законом должны предоставляться бесплатно. В числе таких услуг — предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, перевозка тела на кладбище и погребение. Это решение противоречит не только федеральном закону, но и принятому в декабре 2015 года постановлению администрации Чебоксар, согласно которому данный перечень ритуальных услуг предоставляется бесплатно.

«Данное нормативное регулирование, при котором одни и те же услуги по погребению могут предоставляться как на платной, так и на бесплатной основе, позволяет должностным лицам МУП «Ритуальные услуги» произвольно выбирать нормы, подлежащие применению в конкретном случае, а также необоснованно устанавливать исключения из общего порядка для граждан по своему усмотрению», — констатируют в прокуратуре Чувашии. Внесено представление об устранении нарушений и исключении коррупциогенных факторов.

Отметим, согласно постановлению №2633 доставка ритуальных предметов составляет 522,38 рублей, стоимость захоронения оценена в 1227 рублей (летом) и 2007 рублей (зимой). Напомним, в Чебоксарах в связи с дефицитом свободных земельных участков готовятся к строительству крематория, который планируется запустить в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее антимонопольная служба Чувашии выдала предупреждения мэриям Чебоксар и Новочебоксарска за передачу ритуальным фирмам функций органов местного самоуправления.

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