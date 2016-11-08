Сергиев Посад, Московская область, 8 ноября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. В интернете на сайте change.org продолжается сбор подписей «за» и «против» организации приюта для бездомных граждан «Дом трудолюбия «Ной» на территории базы отдыха «Кристалл» в деревне Голыгино Сергиево-Посадского района Московской области. По мнению автора петиции против появления «асоциальных элементов» в районе Елены Абрамовой, на территорию базы будут заселены бомжи и бывшие заключенные, которые за неимением работы начнут «громить» близлежащие населенные пункты. Организаторы дома, в свою очередь, заявляют, что местные жители ведут «травлю социального дома», рассчитанного на бездомных инвалидов, женщин, детей и стариков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Alex Proimos Бездомный

Информация о протестах жителей района появилась в СМИ еще в начале осени, однако до сих пор решить проблему и ослабить противостояние сторон не удалось.

Петиция в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой о запрете расселения бездомных в ближайшем Подмосковье с начала сентября уже набрала 946 голосов при необходимом количестве в 1 тысячу подписей. По словам автора петиции Елены Абрамовой, на бывшей базе отдыха планируется заселить 700 человек при нормах в 150 человек.

«Заброшенная база, на которую претендуют бездомные, не пригодна для проживания. Отсутствует канализация, водопровод, отопление и прочие блага. У людей не будет работы. Соответственно, чтобы выжить, они будут громить дома местных жителей и дачников. Поднимется волна преступности. И это не говоря о том, что тысячи человек не смогут спокойно ходить в лес, купаться в водоемах. Врачей у них нет, а заболеваний у асоциальной публики много. Почему не восстановить заброшенные базы отдыха и пионерские лагеря для отдыха детей, для домов ребенка, пансионатов для престарелых, почему не подумать о военнослужащих? Отдайте землю детям, а не асоциальным элементам!» — заявляет Абрамова в размещенной петиции.

Сбор подписей в интернете начали и организаторы приюта. По их мнению, представители СНТ района и жители окрестных деревень делают все, чтобы не допустить существования социального приюта. «Главный посыл: мы не хотим видеть рядом с собой ЭТИХ ЛЮДЕЙ», — отмечают авторы ответной петиции.

Как корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе администрации района, «против» организации приюта никто не выступает. Жители и местные власти лишь требуют соблюдения организаторами всех законодательных норм.

«Администрация, в принципе, не против организации подобного проекта на территории Сергиево-Посадского района, однако все должно делаться в рамках законодательства. Мы, силовики, МВД, ФСБ запросили документы от организаторов этой сети приютов, которые бы подтверждали законность их нахождения. Пока документов в полном объемов не получено. Выезжала комиссия осенью, но на территорию приюта эту комиссию просто не пустили, так как договор заключен сейчас на частное лицо и по закону без ордера они имеют право не пускать никого на территорию. Местные жители настроены скорее против приюта, но против на тех условиях, с которыми устроители туда пришли. Люди, наоборот, готовы помогать, но опять же, если все будет с соблюдением закона и если это будет прозрачно для поднадзорной деятельности. Если сначала организаторы были настроены открыто, то сейчас они заняли закрытую позицию, администрация пока ничего сделать не может. Нет ни нарушения закона, ни его соблюдения. Мы в полуподвешенном состоянии находимся», — пояснили в пресс-службе.

Корреспонденту ИА REGNUM удалось связаться с директором дома трудолюбия Юрием Ноевым. По его словам, на территории базы ведутся строительные работы, подключено отопление. Заезд бездомных будет проводиться только после полного цикла подготовки объекта, включающего и ремонт канализации. Речи о проживании 700 человек на данный момент не идет.

«Продолжаются пусконаладочные работы. Работает отопление, работает котельная, есть горячее водоснабжение. Подходим к этапу ремонта канализации. Пока она не будет налажена — речи о заселении не будет. Изначально цифра «700», которой оперируют авторы петиции, взялась из маленькой «информашки» о том, что мы открываемся, арендовали такой объект и намереваемся запустить большой проект. В случае, если вся эта махина начнет работать в полную мощь, то в течение нескольких лет в теории объект может вместить такое количество народа. Только в теории! Пока речь шла только о переезде двух существующих социальных приютов, но постепенно и это явно будет цифра не в 700», — заявил Ноев.

Он также подчеркнул, что все необходимые документы, которые регламентируют работы и состояние объекта на данный момент, были представлены в администрацию района, а противостояние организовано лишь четырьмя-пятью местными активистами.

«На счет документов, это дилетантский подход у администрации. Произошел факт сделки с недвижимостью — аренда площадей. Он законный. Мы предоставили договора аренды. Все. Сейчас ведется стройка. Законно? Да. Собственник не против. Все согласовано. Это законно. При этом администрация нам треплет нервы. Какие еще нужны документы для того, что сейчас происходит? Они нам говорят: предоставьте документы на приют. А у нас по сути в законодательстве нет такой формы. Оно не совершенно и не заточено по социальной форме. Если дети сироты, то там еще проработаны какие-то механизмы помощи, но для бездомных они отсутствуют напрочь. Нет такой категории граждан, как бездомные. Она законодательно не определена. Какие мы на это можем предоставить документы? Предприниматели, которые расположены по соседству, также заклеваны и на них лежат такие же заявления от четырех-пяти активистов, для которых это — хобби», — заключил Ноев.

Проблема отсутствия взаимопонимания между жителями, общественными организациями, помогающими бездомным, и самими гражданами без определенного места жительства распространена среди регионов РФ из-за предвзятого отношения к такой социальной группе, считает член Общественной палаты РФ Георгий Федоров.

«У нас общество не очень созрело для понимания проблемы. От бомжей, кого ни спроси, ждут болезней, угрозы, и не многих людей волнует то, как они попали в это состояние. Соответственно, много где есть такая защитная реакция. Есть такая проблема. С этим бороться нужно государству. Когда была советская власть, государство справилось с проблемой беспризорников. Нужно и сейчас учитывать специфику регионов, но стараться помогать таким организациями и облегчить их работу», — резюмировал собеседник агентства.