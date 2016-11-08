Москва, 8 ноября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. На пленарном заседании 9 ноября Госдума рассмотрит ряд налоговых законопроектов, отменяющих НДФЛ для выплат ряду категорий граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам Совета Думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Завтра будет рассматриваться несколько решений, в рамках которых будет отменено налогообложение по НДФЛ в части единовременной пенсионной выплаты, ежемесячной выплаты ветеранам боевых действий, и также это коснется выплат волонтерам во время чемпионата мира по футболу 2018 года», — сообщил Володин.

«Эти решения сегодня Совет одобрил, и, учитывая консенсус, скорее всего, они будут приняты», — сказал спикер Госдумы.

Налоговые законопроекты Госдума рассмотрит во втором чтении.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому доходы волонтеров, полученные ими в ходе деятельности, связанной с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, предлагается освободить от налога на доходы физлиц (НДФЛ). В действующей редакции Налогового кодекса (НК) установлен ограниченный перечень выплат волонтерам, не облагаемых НДФЛ. Законопроект относит к доходам, освобождаемым от налогообложения, доходы в натуральной форме, полученные волонтерами по гражданско-правовым договорам, которые заключаются с FIFA, дочерними организациями FIFA, оргкомитетом «Россия-2018». Речь идет также о выплатах, произведенных волонтерами по таким договорам, на возмещение понесенных ими расходов при исполнении договоров — такие выплаты также будут освобождены от НДФЛ.

В первом чтении был также принят законопроект об освобождении от НДФЛ ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий. Норма была принята в связи с постановлением Конституционного суда. (КС). В своем постановлении КС РФ указывает, что при определении порядка и условий налогообложения доходов физлиц следует принимать во внимание действующие в России гарантии социальной защиты, включающей в себя меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, нуждающихся в силу состояния здоровья, возраста, особого статуса и других обстоятельств в повышенной социальной защите. Также комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об освобождении от НДФЛ единовременной выплаты пенсионерам в 5 тысяч рублей, которая будет производиться с 1 января 2017 года. Законопроект приравняет единовременную выплату к другим социальным доплатам к пенсии, которые по Налоговому кодексу НДФЛ не облагаются.