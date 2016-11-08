Якутск, 8 ноября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Торговать табачными изделиями через аналогичную ЕГАИС систему рознице будет невыгодно, а потому многие магазины могут перестать продавать сигареты. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала глава союза торговых работников, заместитель председателя координационного совета по предпринимательству при главе Якутска Ирина Котенко.

Publicdomainpictures.net Конец сигаретам?

Она считает, что многих предпринимателей розничной торговли остановит от продажи сигарет, в том числе необходимость ставить кассовые аппараты в магазины. «Мы все находимся на едином вменённом налоге. Нам разрешено вести свою деятельность без контрольно-кассовых аппаратов. С табачными изделиями нет такой выручки или оборота, чтобы многие предприниматели стремились ими торговать. Разница между оптом и розницей всего лишь 4%. А если рассчитываются по карте, то от 1,5 до 3% ещё забирает банк», — отметила председатель союза торговых работников Якутска.

Причиной возможного массового отказа предпринимателей от торговли табаком в случае распространения на него аналогичной ЕГАИС системе, Ирина Котенко называет то, что ради этого нет смысла вести столь строгий учёт: «Нет такой доходности, чтобы нести столько затрат. Они не оправдаются», — уверена она.

Председатель союза торговых работников столицы Якутии также отметила, что пока ЕГАИС и с алкоголем-то работает недостаточно корректно: «Система ещё сырая, по-прежнему очень много накладок, и по ним тоже идёт определённый процент штрафов. Некорректно считывается марка — как она не работала, так она ещё пока в тестовом режиме и не работает. Очень много возвратов потому, что один раз она не считывает марку, а второй раз считывает уже как проданную, и в итоге якобы по одной марке продаются две бутылки. Вот какие накладки получатся, и таких казусов очень много».

Ирина Котенко по-прежнему не видит необходимости в введении ЕГАИС: «Ну что мы хотели наладить? Учёт в легальном бизнесе? Он и был уже налажен. Если кто-то будет торговать левой водкой — он что, будет продавать её через кассу? Ну конечно нет», — пояснила омдусмен по торговле Якутска.

Напомним, инициатива распространить Единую государственную автоматизированную информационную систему учёта объёма производства и оборота алкогольной продукции (ЕГАИС) на табачные изделия обсуждалась в конце октября на совещании у вице-премьера РФ Александра Хлопонина. Как пишут «Ведомости», он поручил Минфину, Минсельхозу, заинтересованным ведомствам и экспертам «дополнительно проработать вопрос о системе контроля за производством и оборотом табачной продукции».

Как сообщало ИА REGNUM, после введения ЕГАИС в России упали розничные продажи алкоголя. За первые три квартала 2016 года сократились на 1,6% — до 816,4 млн декалитров. По статистике, виски по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было продано меньше на 8,7% (до 2,8 млн дал), пива — на 1,7% (606,8 млн дал), вина — на 1,6% (39,4 млн дал), игристых вин и шампанского — на 4,2% (14,6 млн дал), а коньяка и бренди — на 2,3% (7,4 млн дал).

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