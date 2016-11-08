Москва, 8 ноября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Госдума повышает ответственность депутатов за работу с обращениями избирателей, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября. С принятием изменений в регламент депутат обязан будет подписывать ответы на обращения, рассматривать их лично, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Безусловно, это повышает ответственность депутатов за рассмотрение обращений к ним избирателей», — подчеркнул спикер Госдумы.

«Конечно, это серьезно увеличит объем работы депутата, но в этом случае можно говорить с уверенностью, что каждое обращение граждан дошло до депутата, он лично принимает участие в рассмотрении обращении, лично подписывает ответ, и, конечно, это повышение и ответственности, и качества работы депутатов Госдумы», — заявил Володин.

Все фракции поддержали инициативу. «У всех есть единая позиция, что это правильно, потому что в этом случае каждый избиратель точно будет знать, что депутат участвует в рассмотрении его вопроса, а не помощник, не аппарат», — сказал парламентарий. Прежняя практика, по словам спикера Госдумы, приводила к тому, что «избиратель, обращаясь, получал отписку, а депутат даже не знал, что есть такое обращение». «Это как раз и привело к тому, что необходимо было пересматривать данные регламентные нормы», — заключил он.