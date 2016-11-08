Ярославль, 8 ноября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Обильный снегопад погрузил Ярославль в снежный плен. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля со ссылкой на гидрометцентр, за последние сутки в городе выпала половина месячной нормы осадков — 21 мм. Основной разгул стихии пришелся на ночное время. Городские власти максимально активизировали уборку, однако избежать традиционных пробок не удалось.

Скриншот с форума «Ярпортал» Ярославцы выталкивают маршрутку

По информации мэрии, в ночь на 8 ноября улицы Ярославля очищали от снега 85 единиц снегоуборочной техники и более пятидесяти дорожных рабочих. По данным правительства Ярославской области, на борьбу со стихией вышло более 100 единиц техники.

«Все задействованные в уборке службы уже несколько дней работают в круглосуточном режиме. В течение вчерашнего дня и минувшей ночи люди и техника работали беспрерывно — перекидывали и вывозили снег, освобождая проезжую часть и тротуары. В зоне особого внимания — мосты и путепроводы», — отмечается в официальном сообщении мэрии.

По состоянию на 10:00 утра 8 ноября правительство Ярославской области отчиталось о том, что основные магистрали расчищены, общественный транспорт вышел на все маршруты, роста ДТП не зарегистрировано.

Между тем жители Ярославля продолжают высказывать недовольство уборкой города. Судя по сообщениям в социальных сетях, многие ярославцы оставили личные автомобили и передвигаются по городу пешком и на общественном транспорте. Кто-то не смог выбраться из двора, кто-то решил не рисковать на дороге.

В целом, оценивая качество уборки города, люди жалуются на то, что дворы и тротуары буквально утонули в снегу. Кто-то отмечает, что невозможно выйти из подъездов.

«ЗАО «Верхневолжская компания» дворы вообще не чистит. Машины сидят на пузе, а люди в сугробах .Из подъезда не выйти. Ленинградский, 67», — пишет пользователь Facebook Анна Воеводская.

«Пешеходов жалко… Идут по обочинам много где», — дополняет пользователь Пауль Неосьминог.

«У нас тротуары прочищены маленьким трактором. Но во дворах и на выездах на нечищенные же улицы — то самое мясо», — дополняет пользователь Анастасия Введенская.

«Дзержинский район, центральные улицы в 8−9 утра нечищены, но что приятно удивило, во дворах уже ездят несколько тракторов, чистят. Дворники орудуют в полную силу, наша бабушка-дворник вчера ушла с улицы в 11 вечера, с утра опять сугробы. С утра у подъезда дверь еле открывалась от навалившего снега, взяла лопатку и устроила себе бесплатный фитнес на 30 минут, красота, с утра бодрый дух и хорошее настроение, хоть и пришлось к работе пробираться по сугробам», — пишет пользователь форума «Ярпортал» Незадач@.

«Пробираясь по колено в снегу по «тротуарам» вдоль пр-та Толбухина, надеялась, что уж остановка на Юбилейной площади почищена — хрен, огромный снежный отвал, через который по узенькой тропинке пробираются входящие и выходящие граждане. Это почти в 8 утра», — сообщает пользователь «Ярпортала» Леся.

Впрочем, некоторые ярославцы отмечают, что результаты уборки все-таки налицо.

«7:20 Московский чистый. От Крестов до Выемки 10 минут. С Выемки в Центр — немного постояли. В центре все очень по-разному: основные тротуары вычищены трактором, дворники разгребают подходы — выезды на дорогу. Местами тротуаров нет вообще. Во дворе еле открыли дверь подъезда, периферийные улицы в мясо и снежная каша выше колена с ледяной коркой…» — делится своими впечатлениями Ирина Вяткина.

«Впечатления в целом хорошие. Видно, что ночью улицы честно убирали — иначе сегодня были бы одни сугробы. После 9:00 Ленинградский проспект и пр. Октября — чистые, местами даже до асфальта. Транспорт едет свободно, пробок нет. Труфанова похуже, снега на проезжей части больше, но критичной ситуацию не назвала бы. Советская — норм, даже по сравнению со вчерашним вечером», — сообщает Вера Куликова.

Значительно хуже характеризуется ситуация во Фрунзенском и Красноперекопском районах Ярославля. Как сообщают горожане, Московский проспект, проспект Фрунзе, Суздальское шоссе и другие улицы утром встали в пробках, общественного транспорта дождаться было невозможно. На одной из фотографий ярославцы сообща выталкивают маршрутку из сугроба.

«Фрунзе стоит от нового хоккейного центра!!! Коммунальщикам респект!!!» — пишет Андрей Новожилов.

Снегопад в Ярославле продолжается.