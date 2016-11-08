Ростов-на-Дону, 8 ноября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Тренерский штаб футбольного клуба «Ростов» начнет готовить команду к выездному матчу с «Рубином» за неделю до игры в Казани — 11 ноября. Как сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе желто-синих, десять игроков вызваны в сборные.

Fc-rostov.ru Футболисты «Ростова»

Так, Станислав Черчесов пожелал видеть в расположении сборной России голкипера Сослана Джанаева, защитника Федора Кудряшова, форварда Дмитрия Полоза и полузащитника Александра Ерохина. Игроки сыграют за национальную команду в товарищеских матчах со сборными Катара (10 ноября) и Румынии (15 ноября).

Еще шесть футболистов «Ростова» улетели в Мали (Мусса Думбия), Словению (Миха Мевля), Южную Америку (Кристиан Нобоа), Молдавию (Александр Гацкан), Иран (Саид Эзатолахи) и Румынию (Андрей Препелицэ).

Напомним, что на данный момент в турнирной таблице РФПЛ футбольный клуб «Ростов» занимает седьмую строчку. Команда на данный момент заработала 20 очков. В 13 матчах российского чемпионата жёлто-синие провели шесть победных игр, дважды сыграли вничью, пять встреч были проиграны.

Следующая игра в рамках 14-го тура российского чемпионата пройдёт в Казани с местным «Рубином» 18 ноября. У оппонентов в активе 18 очков, они располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предыдущую игру с тульским «Арсеналом» ростовчане выиграли со счетом 4:1.