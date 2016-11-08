Москва, 8 ноября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Победа Хиллари Клинтон на выборах президента благоприятна для рисковых активов, доллара и, напротив, приведёт к снижению цен защитных инструментов — золота, иены, франка, евро. Поскольку она означает предсказуемость, преемственность политического курса администрации демократов, считает аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

ru.torange.biz Доллар

По его мнению, «в случае менее ожидаемой победы Трампа падение рисковых активов и доллара будет намного сильнее, чем их рост при успехе Хиллари. Если же в итоге победа одного из кандидатов окажется с минимальным перевесом, и другой не признает поражение, то неопределённость и волатильность возрастёт и будет держать рынки в напряжении ещё некоторое время».

«Нефтяные фьючерсы на фоне текущего оптимизма отошли вверх от сильной поддержки в $45 по Brent. Пока это носит признаки лишь небольшой коррекции на фиксации прибыли перед сильными новостями. Дальше — дело за самой новостью. Локальной целью коррекции и сопротивлением выступает уровень $48», — отметил эксперт.

«Доллар также поднялся на оптимизме Клинтон. Ведь в случае прихода Трампа его политика ограничений на импорт, резкое снижение налогов приведут к неопределённости перспектив, возможному уменьшению доходов бюджета. Это поставит под сомнение, казалось бы, уже почти принятое решение ФРС о росте ставки в декабре», — пояснил Гойхман.

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«Пара доллар/рубль, подойдя вплотную к отметке 64 руб./долллар, в большей степени склонна к её пробою вверх, чему пока помешала коррекция нефти. В случае закрепления выше 64−54,2 есть вероятность повышения к 65,5. Поддержкой же выступает крепкий уровень 62 руб./доллар», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 8 ноября Центробанк РФ повысил официальные курсы американского доллара и европейской валюты по отношению к рублю. Стоимость евро к рублю выросла на 9,67 копейки и составила 70,6944 рубля. Курс доллара увеличился на 40,31 копейки и достиг показателя 63,9074 рубля. Нефть марки Brent выросла до 46,26 доллара за баррель.

Напомним, 8 ноября в США проходят выборы президента.