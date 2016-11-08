Каир, 8 ноября, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), на долю которой приходилась одна треть всего импорта углеводородов Египта, на неопределенный срок прекратила поставки черного золота в эту североафриканскую страну. Теперь Каир планирует выходить на мировой рынок и искать поставщика, который заместил бы поставки саудовской компании. Об этом сообщил египетский министр нефти Тарек Эль-Молла, пишет сегодня, 8 ноября, Прайм.

J RAWLS Нефть. Саудовская Аравия

Комментируя ситуацию с прекращением поставок саудовской нефти, Эль-Молла отметил, что действия Египта будут зависеть от предлагаемых цен и возможностей. Каир будет искать поставщика на благо страны и своего народа. Примерная дата заключения новых контрактов на поставки черного золота пока не определена, так как это зависит от предлагаемых экспортером условий.

Напомним, что договор о поставках нефти между Египтом и Саудовской Аравией предусматривал поставки 700 тыс. тонн нефтепродуктов каждый месяц в течение пяти лет. Сумма сделки составляла около $23 млрд. Однако в понедельник, 7 ноября, египетский министр нефти в интервью Reuters заявил, что Saudi Aramco приостановила поставки нефтепродуктов на неопределенный срок. Причем саудиты не оповестили своих египетских партнеров о причине прекращения поставок, а поставили Египет уже перед самим фактом.

Дело в том, что Эр-Рияд практически полностью прекратил поставлять нефть в Египет в начале октября этого года. Но так как контрактные обязательства не были отменены, то Каир посчитал, что договоренности еще в силе. В свою очередь, саудиты пока официально не объяснили, с чем связана приостановка экспорта в Египет. Однако, как отмечало издание, отношения между Египтом и Саудовской Аравии стали более напряженными во время кризиса в Сирии. Еще одна причина возросшей напряженности между странами заключается в том, что Каир не хочет быть втянутым в конфликт в Йемене, где коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией, проводит военную операцию.

В результате прекращения поставок нефти из королевства Египет будет вынужден покупать нефтепродукты на открытом рынке по более высоким ценам, пишет Reuters. Это могло быть одной из причин того, что ранее Эль-Молла посетил Иран, давнего египетского противника по многим политическим вопросам. По информации ВВС, во время своего визита в ИРИ министр нефти проводил переговоры о поставках нефти и нефтепродуктов. Других подробностей этой встречи пока нет.

Здесь стоит отметить, что еще в марте стало известно о планах Ирана возобновить поставки нефти в Европу через египетский трубопровод Suez-Mediterranean pipeline (SUMED). Поставки иранской нефти по этому маршруту были прекращены в 2012 году из-за антииранских санкций, а в 2015 году Эль-Молла призвал ИРИ снова начать транспортировку сырья через SUMED, чтобы стимулировать интерес арабских стран к проекту, писало ИА REGNUM.

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Вообще интерес к египетским месторождениям проявляют почти все международные нефтегазовые компании — ExxonMobil, BP, Total, ENI, Chevron. Из российских компаний в 2011 году в Египте работали «Лукойл» и «Новатэк». Сейчас, как отметил министр нефти Египта, страна уже несколько лет сотрудничает с «Роснефтью» по поставкам сырой нефти. Отвечая на вопрос о том, могут ли выпавшие мощности Саудовской Аравии заменить российские компании, Эль-Молла заявил, что Египет — большой потребитель, который работает со всеми поставщиками и производителями в мире, из всех стран.

«У нас нет ограничений получить то, что нам нужно от рынка», — уклончиво сказал министр.

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