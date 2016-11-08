Санкт-Петербург, 8 ноября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. В связи со сложной дорожной обстановкой на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга 8 ноября максимально разрешенная скорость движения транспорта снижена со 110 км/ч до 90 км/ч, на Западном скоростном диаметре (ЗСД) — до 80 км/ч. Соответствующие предупреждения выводятся на информационные табло.

Https://vk.com/spb_today ДТП на съезде с КАД Петербурга. Фото группы «ДТП и ЧП»

На КАД введен максимальный уровень опасности, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник территориального ситуационного центра Дирекции по строительству транспортного обхода Петербурга Илья Пузыревский.

Всю ночь на КАД работала дорожно-эксплуатационная техника — порядка 55−60 комбинированных машин, снабженных оборудованием для распределения противогололедных реагентов и отвалами для снегоочистки.

«Дорогу держим. Перерывов и ограничений движения транспорта не было зафиксировано», — добавил Пузыревский.

О снижении разрешенной скорости до 80 км/ч на ЗСД, а также о необходимости соблюдать дистанцию в сложных погодных условиях, водителей предупреждают с помощью информационных табло, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по связям с общественностью ООО «Магистраль Северной столицы» Андрей Цапу.

«В условиях продолжающихся снегопадов работает усиленная смена снегоуборочной техники. Дорожное полотно трассы обрабатывают противогололёдными материалами 24 комбинированные машины, а также вспомогательная техника, автовышки и т.д., 40 дворников подметают тротуары. В таком режиме работают больше суток», — сообщил Цапу.

Добавим, что из-за ночного снегопада дороги Петербурга с утра во вторник встали в 9-балльные пробки. Горожане в соцсетях обсуждают качество уборки дорог и дворов, а также жалуются на проблемы с движением общественного транспорта.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на КАД этим утром произошло не менее 10 ДТП, в двух местах сломались фуры.

«Притерлись шаланда и муковоз при съезде на Рыбацкое. Могут проехать только легковые», — сообщают горожане в соцсети.

Также сегодня утром возникли проблемы с выездом из района Ржевки на Колтушское шоссе в Ленобласть и далее на КАД, поскольку выезд с улицы Коммуны на виадук в конце проспекта Косыгина оказался перекрыт двумя фурами, сообщил свидетель ДТП.

Петербуржцы полагают, что, поскольку и движение общественного транспорта сегодня сильно затруднено, то лучше вовсе не выходить из дома.

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Встречаются в Сети нарекания и на недостаточную очистку скоростных трасс.

«Зима как всегда наступила неожиданно. Дороги не чистят. Даже КАД. На дамбе вообще жесть. На 125 км — 4 снегоуборочных машины», — сообщает один из автолюбителей. Также жители Петербурга жалуются и на уборку ЗСД. «Ни одной уборочной машины на ЗСД, дорога не убрана», — написал в соцсетях один из водителей. «Я живу около ЗСД (на юге), даже намека на уборку нет», — утверждает местный житель.

Как заявляет городской комитет по благоустройству, вся спецтехника переведена в усиленный режим работы, уборка снега велась всю ночь: последствия снежного шторма в ночь на 8 ноября устраняли 664 единицы спецтехники и 217 дворников.

В Ленинградской области в минувшие сутки дороги убирали порядка 450 машин, сообщили в пресс-службе областного правительства. По данным ГКУ «Ленавтодор», все 9722 км региональных дорог очищены от осадков и, где это необходимо, обработаны противогололедной смесью. В ночь на вторник областные дороги очищали от снега 103 снегоуборочные машины и 30 погрузчиков. Также работали бульдозеры, грейдеры, тракторы и роторы. В связи с продолжением осадков работы не прекращаются.

По данным Гидрометцентра Петербурга, обильный снегопад сменится кратковременными осадками только к сегодняшнему вечеру, а прекратится завтра.