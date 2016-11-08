На КАД и ЗСД в Петербурге из-за снежного шторма ограничили скорость
Санкт-Петербург, 8 ноября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. В связи со сложной дорожной обстановкой на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга 8 ноября максимально разрешенная скорость движения транспорта снижена со 110 км/ч до 90 км/ч, на Западном скоростном диаметре (ЗСД) — до 80 км/ч. Соответствующие предупреждения выводятся на информационные табло.
На КАД введен максимальный уровень опасности, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник территориального ситуационного центра Дирекции по строительству транспортного обхода Петербурга Илья Пузыревский.
Всю ночь на КАД работала дорожно-эксплуатационная техника — порядка 55−60 комбинированных машин, снабженных оборудованием для распределения противогололедных реагентов и отвалами для снегоочистки.
«Дорогу держим. Перерывов и ограничений движения транспорта не было зафиксировано», — добавил Пузыревский.
О снижении разрешенной скорости до 80 км/ч на ЗСД, а также о необходимости соблюдать дистанцию в сложных погодных условиях, водителей предупреждают с помощью информационных табло, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по связям с общественностью ООО «Магистраль Северной столицы» Андрей Цапу.
«В условиях продолжающихся снегопадов работает усиленная смена снегоуборочной техники. Дорожное полотно трассы обрабатывают противогололёдными материалами 24 комбинированные машины, а также вспомогательная техника, автовышки и т.д., 40 дворников подметают тротуары. В таком режиме работают больше суток», — сообщил Цапу.
Добавим, что из-за ночного снегопада дороги Петербурга с утра во вторник встали в 9-балльные пробки. Горожане в соцсетях обсуждают качество уборки дорог и дворов, а также жалуются на проблемы с движением общественного транспорта.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на КАД этим утром произошло не менее 10 ДТП, в двух местах сломались фуры.
«Притерлись шаланда и муковоз при съезде на Рыбацкое. Могут проехать только легковые», — сообщают горожане в соцсети.
Также сегодня утром возникли проблемы с выездом из района Ржевки на Колтушское шоссе в Ленобласть и далее на КАД, поскольку выезд с улицы Коммуны на виадук в конце проспекта Косыгина оказался перекрыт двумя фурами, сообщил свидетель ДТП.
Петербуржцы полагают, что, поскольку и движение общественного транспорта сегодня сильно затруднено, то лучше вовсе не выходить из дома.
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Встречаются в Сети нарекания и на недостаточную очистку скоростных трасс.
«Зима как всегда наступила неожиданно. Дороги не чистят. Даже КАД. На дамбе вообще жесть. На 125 км — 4 снегоуборочных машины», — сообщает один из автолюбителей. Также жители Петербурга жалуются и на уборку ЗСД. «Ни одной уборочной машины на ЗСД, дорога не убрана», — написал в соцсетях один из водителей. «Я живу около ЗСД (на юге), даже намека на уборку нет», — утверждает местный житель.
Как заявляет городской комитет по благоустройству, вся спецтехника переведена в усиленный режим работы, уборка снега велась всю ночь: последствия снежного шторма в ночь на 8 ноября устраняли 664 единицы спецтехники и 217 дворников.
В Ленинградской области в минувшие сутки дороги убирали порядка 450 машин, сообщили в пресс-службе областного правительства. По данным ГКУ «Ленавтодор», все 9722 км региональных дорог очищены от осадков и, где это необходимо, обработаны противогололедной смесью. В ночь на вторник областные дороги очищали от снега 103 снегоуборочные машины и 30 погрузчиков. Также работали бульдозеры, грейдеры, тракторы и роторы. В связи с продолжением осадков работы не прекращаются.
По данным Гидрометцентра Петербурга, обильный снегопад сменится кратковременными осадками только к сегодняшнему вечеру, а прекратится завтра.