Вашингтон, 8 ноября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. В США петицию с требованием лишить известного финансиста-спекулянта Джорджа Сороса возможности влиять на исход президентских выборов подписали почти 130 тыс. человек, к 11:25 мск она набрала 129 тыс. 554 голоса.

World Economic Forum Джордж Сорос

Речь идет о тесных связях Сороса с главой компании-производителя машин и технологий для голосования Мэллоком Брауном. По данным СМИ, еще в 1993 году Браун входил в состав консультативного комитета Сороса по Боснии, в 2007 он стал вице-президентом соросовского Quantum Fond. Позже Браун стал заместителем председателя правления фонда Сороса и Института открытого общества.

Авторы петиции требуют от Конгресса США собраться на внеочередное заседание и принять решение по сложившейся ситуации. Ранее Сорос неоднократно высказывался в поддержку кандидата-демократа Хиллари Клинтон, и, как предполагают авторы обращения, он может попытаться повлиять на голосование граждан США.

Опасения граждан США не лишены оснований. ИА REGNUM первым в России довольно подробно рассказало о стратегии Сороса по созданию «частного электората», управляемого и ориентированного лично на миллиардера — через введение в число избирателей нескольких миллионов непредставленных граждан, которые будут обязаны своим правом голосовать Соросу и только ему лично.

Читайте подробнее: Джордж Сорос подготовил революцию для США

Тогда детали того, как именно собирается Джордж Сорос реализовывать эту стратегию на ближайших выборах, еще не проявились в полной мере.

Они были четко обозначены буквально через несколько дней после нашей публикации, когда в Лондоне соросовский политический флагман, движение «Авааз», презентовало программу «Октябрьский сюрприз, который положит конец Трампу».

Цель проекта — мобилизовать более 8 миллионов в основном незарегистрированных в консульствах американцев, проживающих за рубежом, чтобы голосовать на выборах в США — и голосовать именно за Хиллари Клинтон.