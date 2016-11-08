Москва, 8 ноября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. В январе — октябре 2016 года импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 131 497,0 млн долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизился на 1%, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

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При этом импорт продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился на 13,1% до 1 772,1 млн долларов, химической продукции — на 0,9% до 2 793,3 млн долларов, машиностроительной продукции — на 0,2% до 8 371,6 млн долларов, а импорт текстильных изделий и обуви сократился на 20,0% и составил 717,5 млн долларов .

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился импорт овощей на 43,4%, фруктов — на 39,9%, алкогольной и безалкогольной продукции — на 26,3%, рыбы — на 8,7%, табака — на 2,1%, масла растительного — на 1,6%.

При этом стоимостной объем ввоза зерновых культур в октябре 2016 года по сравнению с аналогичным показателем за сентябрь текущего года уменьшился на 39,7%, сахара — на 22,6%, молочных продуктов — на 8,6%, мяса и субпродуктов — на 0,6%.

Импорт товаров химической промышленности увеличился за счет роста закупок парфюмерно-косметических товаров на 6,9%, продуктов органической и неорганической химии — на 4,4%, фармацевтической продукции — на 2,3%, тогда как ввоз полимеров и каучука снизился на 2,8%, мыла и синтетических моющих средств — на 1,6%.

Среди текстильных изделий и обуви сократились закупки обуви на 33,2%, текстильной одежды — на 32,8%, текстильных материалов — на 15,8%, хлопка — на 13,9%, химических нитей — на 12,4%, трикотажного полотна — на 11,8%, трикотажной одежды — на 11,1%, химических волокон — на 10,6%. При этом ввоз готовых текстильных изделий увеличился на 8,5%.

В импорте машиностроительной продукции увеличились закупки судов и плавучих средств в 2,8 раза, электрооборудования — на 10,7%, инструментов и аппаратов оптических — на 2,0%, тогда как ввоз частей железнодорожных локомотивов уменьшился на 24,6%, летательных аппаратов — на 18,5%, механического оборудования — на 5,9%, средств наземного транспорта — на 4,1%.

В октябре 2016 года относительно октября 2015 года импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 8,4%.

В октябре 2016 года по сравнению с октябрем 2015 года выросли закупки машиностроительной продукции на 16,7%, химической продукции — на 1,4%, текстильных изделий и обуви — на 1,3%. Вместе с тем ввоз продовольственных товаров сократился на 5,5%.

В импорте продовольственных товаров сократились закупки мяса и субпродуктов на 29,5%, овощей — на 28,3%, табака — на 21,0 процент, фруктов — на 10,9%, алкогольной и безалкогольной продукции — на 1,7%. При этом увеличился ввоз рыбы на 40,8%, зерновых культур — на 11,4%, растительного масла — на 4,3%, сахара — на 2,8%, молочных продуктов — на 0,4%.

Среди товаров химической промышленности вырос импорт продуктов органической и неорганической химии на 13,3%, фармацевтической продукции — на 2,3%, мыла и синтетических моющих средств — на 1,9%, тогда как ввоз полимеров и каучука снизился на 3,7%, парфюмерно-косметических товаров — на 2,3%.

В группе текстильных изделий и обуви увеличились закупки обуви на 9,8%, текстильной одежды — на 2,3%, трикотажной одежды — на 1,9%. При этом сократился импорт трикотажного полотна на 40,0%, хлопка — на 26,9%, химических нитей — на 17,2%, химических волокон — на 15,9%, готовых текстильных изделий — на 5,6%, текстильных материалов — на 4,0%.

В импорте машиностроительной продукции вырос ввоз летательных аппаратов в 5,2 раза, судов и плавучих средств — в 1,6 раза, механического оборудования — на 17,8%, средств наземного транспорта — на 11,5%. Вместе с тем поставки частей железнодорожных локомотивов сократились в 3,1 раза, электрооборудования — на 4,1%, а поставки инструментов и аппаратов оптических остались на уровне октября 2015 года.