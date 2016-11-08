Вашингтон, 8 ноября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представители «Голден Стэйт» на своем паркете переиграли «Нью-Орлеан». Встреча, прошедшая 7 ноября в США, завершилась со счетом 119:108.

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Героем матча в составе хозяев площадки стал Стивен Карри, набравший 46 очков. В этой игре баскетболист «Голден Стэйт» установил новый рекорд лиги по количеству трехочковых, реализовав 13 попыток.

В составе «Нью-Орлеана» лучшим был Энтони Дэвис (33 очка).

Регулярный чемпионат НБА.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 116:106 (28:24, 35:25, 21:29, 32:28).

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