Москва, 8 ноября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий запрет на трансграничные переводы без открытия банковского счета, внес в Госдуму депутат Владислав Резник («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предлагается установить запрет на осуществление трансграничных переводов без открытия банковского счета вне рамок платёжных систем, с целью обеспечения прав и законных интересов участников данных правоотношений на территории России.

В настоящее время трансграничные переводы без открытия банковского счета осуществляются в соответствии с российским законодательством в рамках платежных систем (включая иностранные) либо с использованием услуг иностранных юридических лиц, не являющихся инфраструктурой иностранных платежных систем (т.н. системы срочных переводов), фактически не имеющих присутствия на территории России. За первое полугодие 2016 года осуществлено более 5,3 млн единиц трансграничных переводов без открытия банковских счетов по поручению физических лиц на сумму более 100 млрд рублей, отмечает автор.

Кроме этого, законопроект направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины, введенного 17 октября 2016 г. Установление запрета привело к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета, в пользу иностранных платежных систем, считает депутат.

Учитывая это обстоятельство, для защиты интересов операторов платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, прямо или косвенно находящихся под контролем российских юридических лиц, законопроектом предлагается ограничить возможность осуществления платежей через иностранные платежные системы.

За нарушение лицами, осуществившими трансграничные переводы, ограничений, устанавливаемых законопроектом, предлагается взыскивать штраф в размере произведенных платежей. Полномочия по взысканию штрафа и утверждению порядка его применения согласно законопроекту предоставляются Банку России как органу, осуществляющему надзор в национальной платежной системе.