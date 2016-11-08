Владимир, 8 ноября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Непогода оставила без электроснабжения 4,8 тыс. жителей Владимирской области утром 8 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Sancho85 Ледяной дождь

По данным ведомства, сильный снег с дождем, который прошел на территории региона утром 8 ноября, привел к массовым отключениям в электрических сетях. На данный момент без света остаются около 4,8 тыс. потребителей.

В настоящее время на территории региона восстановлением энергоснабжения занимаются 45 бригад.

Как сообщают местные СМИ, накануне вечером в регионе прошел ледяной дождь, который стал причиной аварий на электросетях. Во Владимире повалено несколько деревьев.

Сегодня, 8 ноября, во Владимире на Лыбедской магистрали обрушилась насыпь и образовался провал — причиной стал также ледяной дождь.

Добавим, что накануне распоряжением губернатора на территории региона был введен режим повышенной готовности — он действует с 18:00 7 ноября до 9:00 9 ноября.