Абакан, 8 ноября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. В Хакасии потребительские цены на все товары и услуги за январь — октябрь 2016 года выросли на 3,5%. Как сообщили ИА REGNUM в Хакасстате, это на 5,8 процентного пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

В октябре в группе продовольственных товаров значительно подорожали куриные яйца — на 15,4%. По данным статистиков, десяток яиц обходится жителям Хакасии в среднем в 52,57 руб.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского Минсельхозпрода, в настоящее время в Хакасии работает одна птицефабрика — Усть-Абаканская. Она ориентируется именно на производство яиц. Ранее в регионе работало три птицефабрики, но две из них обанкротились (Подсинская и Фыркальская).

Также стоит уточнить, что в сентябре 2016 года в сельскохозяйственных организациях региона произвели 5 562 тыс. шт. яиц (2 394 тыс. шт. в сентябре 2015 г.; 3 895 тыс. шт. — в сентябре 2014 г., по данным Хакасстата).

Что касается других продовольственных товаров, свинина, колбаса вареная в октябре выросли в цене на 1%; окорочка куриные — на 2,8%; куры охлажденные и мороженые — на 2,9%; мясокопчености, сыр — на 1,8%; консервы мясные — на 1,4%; рыба соленая, маринованная, копченая — на 3,9%; масло сливочное и оливковое — на 2,1% и 3,1% соответственно; сметана — на 2,3%; кисломолочные продукты, овощные консервы для детского питания — на 1,3%; макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 1,6%; овсяные хлопья «Геркулес» — на 1,7%; обед в столовой, кафе, закусочной — на 1,7%.

Из плодоовощной продукции подорожали свежие огурцы и помидоры (на 50,6% и 64,7% соответственно), апельсины (на 18,8%), чеснок (на 1,2%).

В то же время снизились цены на рыбу живую и охлажденную — на 4,1%; рыбу мороженую — на 1,3%; маргарин — на 1,6%; сахар-песок — на 8,5%; гречневую крупу — на 10,8%; картофель — на 9,3%; белокочанную свежую капусту — на 9,6%; репчатый лук — на 10,9%; свеклу и на морковь — на 2,2%, и 7,7%. Также подешевели яблоки (на 2,3%), груши (на 7,1%), лимоны (на 14,1%), бананы (на 6,3%), виноград (на 1,8%).

Среди непродовольственных товаров в октябре подорожали хлопчатобумажные и шерстяные ткани — на 3,8% и 5,4% соответственно; трикотажные изделия — на 1,6%; обувь — на 1,6%; жидкие чистящие и моющие средства — на 2,9%; сигареты с фильтром отечественные — на 3,1%; пиломатериалы — на 2,2%; ювелирные изделия — на 3,3%; дизельное топливо — на 1,4%; медикаменты — на 1,3%; свежесрезанные цветы — на 3,2%; ламинат — на 1,1%; микроволновые печи, электроутюги — на 1,7%. Снижение цен зарегистрировано на флеш-накопители USB (на 2,1%), газовое моторное топливо (на 2,5%).

По данным статистиков, в октябре в Хакасии подорожали проезд в городском коммерческом автобусе (на 1,3%), ремонт холодильников (на 8,5%), аренда однокомнатной квартиры у частных лиц (на 3,8%), услуги дошкольного воспитания (на 4,8%). Снижение цен зарегистрировано на услуги железнодорожного транспорта — на 12,6%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, за январь — сентябрь текущего года все товары и услуги населению Хакасии подорожали на 3%.