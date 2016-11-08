Калуга, 8 ноября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Качество организации контроля над неиспользуемыми землями сельхозназначения значительно повысили в Ферзиковском, Сухиничском, Спас-Деменском, Мосальском, Перемышльском и в ряде других районов Калужской области. Об этом как сообщает 8 ноября корреспондент ИА REGNUM, было заявлено на заседании регионального правительства.

Pixabay.com Сельскохозяйственные земли

Увеличение налоговой ставки на неиспользуемые земли сельхозназначения позволило в 2015 году пополнить областную казну почти на 11 млн рублей. Впрочем организацию земельного контроля порой осложняет дефицит квалифицированных кадров, а также трудности с предоставлением сведений о владельцах земельных участков и прекращение финансирования проекта организации мониторинга сельхозземель.

«Благодаря нашей инициативе в земельное законодательство внесены существенные изменения. По новым условиям, проверки можно проводить в отсутствие собственника, руководствуясь главным критерием — эффективностью использования сельхозземель. Власти на местах должны об этом знать, ведь от качества земельного контроля зависит благополучие муниципалитетов, налоговая база и рабочие места», — заявил глава региона Анатолий Артамонов. Губернатор области также считает, что необходимо срочно увеличить численность инспекторов земельного контроля.

Напомним, в июле 2016 года в России вступил в силу федеральный закон о вовлечении неиспользуемых земель сельхозназначения в оборот. В законе предусмотрено сокращение срока изъятия с пяти до трех лет неиспользуемых по целевому назначению земель. После этого участок может быть принудительно конфискован и выставлен на публичные торги.

В 2015 году в Калужской области было осуществлено свыше 800 контрольно-надзорных мероприятий на общей площади около 116 тыс. га в сфере государственного земельного надзора. Специалистами выявлено 739 нарушений земельного законодательства на площади 68 тыс. га (что составляет почти 59% от проконтролированной площади). В сельскохозяйственный оборот вовлечено более 7 тыс. га земель.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, известный кинорежиссер Андрей Кончаловский за свою ферму и 3 тыс. личных гектаров земли в Калужской области получил из региональной казны немалую сумму денег. Еще в 1997 году он с супругой практически даром приобрели землю в Мещовском районе Калужской области. Тогда Кончаловский заявил о намерении разводить элитные породы крупного рогатого скота для фирмы «Азбука вкуса», созданной его женой актрисой Юлией Высоцкой. Однако агробизнес у режиссера не пошёл. Сначала Кончаловский планировал продать свою ферму за 66 млн рублей, но сделка с подмосковным агрохолдингом сорвалась. В результате хозяйство вместе с землей предложили выкупить самой Калужской области. И, хотя первоначально оценщик земли в Калужской области заявил, что участок Кончаловского может стоить около 30 млн рублей, режиссеру удалось договориться с калужскими властями о продаже фермы и земли по более высокой цене. В итоге землю сельхозназначения правительству Калужской области пришлось выкупать почти за 50 млн рублей. За эти деньги область могла бы построить физкультурно-оздоровительный комплекс или детский сад.