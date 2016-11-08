Архангельск, 8 ноября, 2016, 11:30 — ИА Регнум. В администрации Архангельска состоялось совещание с участием заместителя главы города по городскому хозяйству Еленой Петуховой и представителями научно-исследовательского института, который проводит комплексное обследование организации автобусного движения в столице Поморья. На встрече обсуждались первые итоги проведенной работы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

ru.wikipedia.org Автобусная остановка

В соответствии с муниципальным контрактом ЗАО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры» (г. Санкт-Петербург в течение четырех месяцев проводил исследование маршрутной сети Архангельска. Необходимость проведения такой работы вызвана тем, что схема маршрутов, которая действует в городе с момента ликвидации электротранспорта, не удовлетворяет современным потребностям горожан: часть автобусов переполнена, другая — пустует, транспорт то выстраивается в очередь на остановках, то прибывает с опозданием. Администрация города и арахангелогородцы едины во мнении, что на наиболее загруженных маршрутах необходимы вместительные автобусы городского класса. Изучение пассажиропотока и разработка новой маршрутной сети должна оптимизировать эти процессы и сделать перемещение на общественном транспорте более комфортным для горожан.

Как отметил в своем докладе директор ЗАО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры» Владимир Шуляев, исследование маршрутной сети было разбито на два этапа — летний и осенний, поскольку пассажиропотоку свойственны сезонные особенности. В ходе обследования на 75-ти остановках пассажирского транспорта устанавливались видеокамеры, которые фиксировали прибытие каждого автобуса, количество вышедших и зашедших пассажиров и наполняемость салона. Также инфракрасные датчики устанавливались на входах в автобусы, что позволило получить информацию об интервалах и скорости движения, количестве пассажиров с геоинформационной привязкой.

Однако ученые использовали не только автоматизированные методы исследования: был проведен социологический опрос с участием 1500 респондентов. Субъективное мнение жителей города о потребности в тех или иных маршрутах, остановках, интервальности движение также учтено при анализе ситуации и последующем моделировании.

» На данном этапе специалисты НИИ представили предложения по оптимизации дублирующих маршрутов, сокращению либо продлению некоторых маршрутов в зависимости от потребностей, выявленных в ходе изучения пассажиропотока. Данные промежуточные итоги лягут в основу разработки новой транспортной модели, которая и будет вынесена на обсуждение горожан», — подвела итог встречи заместитель Главы Архангельска по городскому хозяйству Елена Петухова.

Разработчики планируют представить модель транспортной системы до конца ноября.

Отметим, что ранее глава Архангельской области Игорь Орлов назвал ситуацию с ПАЗиками в городе «очковтирательством».