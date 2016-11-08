Красноярск, 8 ноября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Амурская тигрица Юнона и белый медведь Феликс, проживающие в зоопарке «Роев ручей» в Красноярске, «предсказали» исход президентских выборов в США. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе зоопарка.

Гендрик Гондиус I. Медведь сражается с тигром. 1610

Отмечается, что животным 7 ноября предоставили две наполненные мясом и рыбой тыквы, на которых были вырезаны имена и портреты двух претендентов на президентское кресло США — Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

Тигрица в ходе «голосования» отдала победу кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон, а медведь — республиканцу Трампу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2016 года на территории США официально стартовали президентские выборы. Основными претендентами на пост главы Белого дома являются экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и миллиардер Дональд Трамп.

Первые итоги выборов в США станут известны 9 ноября.

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