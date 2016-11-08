Архангельский морской торговый порт может купить собственник с Кипра
Архангельск, 8 ноября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Архангельское УФАС России информирует, что ОАО «Архангельский морской торговый порт» может в ближайшее время сменить собственника. На роль нового «хозяина» претендует компания с далекого юга. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.
В 2016 году доля ОАО «АМТП» по перевалке сухих генеральных грузов в морском порту Архангельск составляет более 50%. При этом Общество владеет погрузочно-разгрузочным районом «Экономия», являющимся единственным участком порта по обработке крупнотоннажных судов с осадкой до 9,2 м. и длиной более 200 м.
Решением
Согласно ч. 8 ст. 33 Закона о защите конкуренции, срок действия разрешения составляет 1 год.