Архангельск, 8 ноября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Архангельское УФАС России информирует, что ОАО «Архангельский морской торговый порт» может в ближайшее время сменить собственника. На роль нового «хозяина» претендует компания с далекого юга. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Sasha Krotov Порт Архангельска

В 2016 году доля ОАО «АМТП» по перевалке сухих генеральных грузов в морском порту Архангельск составляет более 50%. При этом Общество владеет погрузочно-разгрузочным районом «Экономия», являющимся единственным участком порта по обработке крупнотоннажных судов с осадкой до 9,2 м. и длиной более 200 м.

Решением от 27.10.2016 Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство холдинговой компании с Кипра о приобретении 100% акций ОАО «Архангельский морской торговый порт».

Согласно ч. 8 ст. 33 Закона о защите конкуренции, срок действия разрешения составляет 1 год.