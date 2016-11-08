Севастополь, 8 ноября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Возобновление паромного сообщения между Севастополем и Турцией привело к падению цен на цитрусовые на 40−50%. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

Lekies Апельсины

«Привезенные турецкие фрукты вызвали обвал цен на севастопольских рынках. Налаженное паромное сообщение между Севастополем и Турцией позволяет эффективным способом бороться со спекулянтами и выравнять до приемлемого уровня цены на продукты», — цитирует слова Белика РИА «Новости».

По его словам, первым рейсом парома привезены десятки тонн фруктов, в основном это апельсины, мандарины и прочие цитрусовые, а также стройматериалы.

«Фрукты уже попали на рынок. Фактически мы видим 40−50%-ное падение цен», — подчеркнул депутат.

По информации директора ООО «Крымское морское агентство» (оператор паромной линии — прим. ИА REGNUM ) Станислава Гвоздилова, паром «Варяг» 28 октября вышел из Севастополя в турецкий порт Зонгулдак и вернулся обратно 4 ноября.

«Погружено около 700 тонн апельсинов и мандаринов, а также строительные материалы и товары народного потребления», — сказал Гвоздилов.

«Варяг» планирует выполнять коммерческие грузовые рейсы раз в неделю. Судно может перевозить около 60 грузовых автомашин или 2,3 тыс. палет.

В правительстве Севастополя надеются, что возобновление торговых отношений с Турцией существенно улучшит показатели внешнеторгового оборота.

«В 2013 году внешний торговый оборот Севастополя составлял 120,2 млн долларов. Сейчас у нас 26,1 млн долларов», — сказал директор департамента экономики Элимдар Ахтемов.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад Севастополь прекратил паромное сообщение с Турцией в связи с крушением российского бомбардировщика Су-24, который был сбит турецким F-16.