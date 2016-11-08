Севастополь, 8 ноября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Правительство Севастополя подготовило законопроект об изменении параметров городского бюджета за счет поступивших межбюджетных трансфертов на сумму 1,63 млрд рублей. Изменения в закон о бюджете должно пройти утверждение в заксобрании. Об этом сообщил директор департамента финансов Владимир Штоп, передает 8 ноября корреспондент ИА REGNUM.

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«Доходная часть бюджета увеличена 1,631 млрд рублей за счет увеличения трансфертов, поступивших из федерального бюджета. Объем собственных доходов остался на уровне 8,5 млрд рублей, — сказал Штоп. — Расходная часть бюджета увеличена на 1,66 млрд рублей. Дефицит бюджета уменьшился на 564 млн рублей».

С учетом вышеперечисленных изменений, общий объем доходов бюджета Севастополя составляет 22 млрд 561 млн рублей, расходов — 31 млрд 634 млн рублей, дефицит городского бюджета — более 10 млрд рублей.

Кроме этого, в законопроекте учтено перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 1 млрд 800 млн рублей в соответствии с заявками главных распорядителей средств.

Как сообщил Владимир Штоп корреспонденту ИА REGNUM, 614,9 млн рублей направлено на мероприятия федеральной целевой программы развития (ФЦП) — департаменту капитального строительства, 151 млн рублей — на проектирование очистных сооружений (КОС «Южные»).

Часть средств будет израсходована на финансирование региональных госпрограмм. Планируется отремонтировать городские автодороги на сумму 500 млн рублей и адаптировать транспортную инфраструктуру для инвалидов (300 тыс. рублей). На выполнение программы переселения из аварийного жилого фонда выделено 307 млн рублей, сельскохозяйственная отрасль на развитие растениеводства получит 288 млн рублей, еще в 40 млн рублей обойдутся работы по внесению объектов в реестр государственной регистрации прав и учета недвижимости.

Главный финансист отметил, что это уже третье изменение за год бюджета Севастополя.

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