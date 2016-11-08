Вена, 8 ноября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. К 2040 году средневзвешенная стоимость барреля нефти, произведенного участниками Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК), может достигнуть $155 (или $92 в ценах минувшего года). Об этом говорится в ежегодном прогнозе ОПЕК World Oil Outlook (WOO) 2016.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Эксперты считают, что в 2017 году средняя стоимость нефти составит не более $40 за баррель, а в дальнейшем будет увеличиваться ежегодно примерно на $5. Так будет продолжаться до 2021 года, когда цена черного золота составит $65 в номинальном выражении.

Прогноз свидетельствует о том, что условия на нефтяном рынке будут постепенно улучшаться. Специалисты отмечают, что указанные оценки не являются желаемыми прогнозами нефтедобычи стран — членов организации.