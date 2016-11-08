Лондон, 8 ноября, 2016, 11:05 — ИА Регнум. В докладе, подготовленном разведкой британской армии, дается пессимистичная оценка нового основного российского танка Т-14 «Армата». Хотя эксперты в США и признают, что танк будет крайне эффективной машиной, когда поступит в войска, он не столь «революционный», каким его считают британские аналитики. Более того, он может оказаться слишком дорогим для массового производства, пишет Дейв Муджамбар в статье для National Interest.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военная техника

«Без преувеличения, «Армата» представляет собой наиболее революционный шаг в танкостроении за последнее 50 лет», — указывается в докладе разведки Соединенного Королевства, на который ссылается издание The Telegraph.

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Однако, по оценкам большинства американских экспертов, британский доклад как раз и является преувеличением. Британское издание отмечает, что в докладе, в частности, затрагивается вопрос о том, почему Минобороны страны не планирует производить замену основного танка «Челленджер-2».

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Несомненно, в докладе приводятся разумные доводы. Т-14, действительно, обладает очень впечатляющими характеристиками. И если система динамической защиты окажется такой же эффективной, как и предполагалось, то «Армата» может стать значительной проблемой для Запада в случае её массового производства. Однако большая часть западных аналитиков — и государственных, и входящих в частные структуры — с сомнением относится к способности такой защиты поражать бронебойные снаряды.

Напомним, речь идет о системе активной защиты «Афганит», способной уничтожать не только противотанковые ракеты и реактивные гранаты, но и бронебойные снаряды при подлете их танку.

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Тем не менее, если «Армата» и представляет собой такую большую опасность, как утверждает разведка Великобритании, Россия вряд ли сможет позволить себе производить новую технику в больших количествах. По оценкам западных экспертов, на замену 2500 танков на «Армату» уйдет 21 год, и к тому же крайне сомнительно, что Кремль сможет найти на это средства.

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Западные эксперты отмечают, что основным танком, который будет применяться в сухопутных войсках России после 2020 года, будет относительно недорогой в эксплуатации танк Т-72, с которым западные образцы способны справиться.