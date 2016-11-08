Чебоксары, 8 ноября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-сентябре 2016 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 22 014,1 рублей. По сравнению с январём-сентябрём 2015 года она возросла на 5,9%, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате (по полному кругу организаций по видам экономической деятельности).

Chuvash.gks.ru Данные Чувашстата по муниципалитетам

В том числе в сентябре 2016 года по сравнению с сентябрем 2015 года средняя зарплата возросла на 11,6% и достигла 23 572,8 рублей. Фонд начисленной зарплаты по итогам девяти месяцев возрос на 2,6%, в том числе в сентябре по сравнению с сентябрём прошлого года рост составил 7,6%, к уровню августа текущего года показатель увеличился на 4,1%.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-сентябре 2016 года снизилась на 0,05% к январю-сентябрю 2015 года, а в сентябре 2016 года по сравнению с сентябрем 2015 увеличилась на 5,7%.

Как и ранее, в январе-сентябре по сравнению с республиканским уровнем минимальная зарплата была в текстильном производстве (52,6% от регионального показателя), рыбоводстве (59,9%), деревообработке (61,4%) и гостиничном бизнесе (67,8%). Максимальный уровень заработной платы зарегистрирован в сфере научных исследований (индекс 195,6%), финансовой отрасли (161,4%), производстве электрооборудования (156,3%) и госуправлении, соцстраховании (145%).

По итогам девяти месяцев средняя начисленная зарплата (без выплат социального характера) работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 24 108,4 рублей. Выше среднереспубликанского уровня средняя зарплата сложилась в трёх муниципалитетах: Чебоксарах (27 391,8 рублей), Шумерле (25 561 рублей) и Красноармейском районе (24 718,6 рублей). Минимальные зарплаты по итогам семи месяцев были в Алатырском районе (13 641,2 рублей) и Шумерлинском районе (14 981,9 рублей).

Среднесписочная численность работающих в организациях республики снизилась до 332 тыс. человек (96,9% к январю-сентябрю 2015 года).