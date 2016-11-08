Москва, 8 ноября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Власти Москвы до конца ноября планируют высадить в столице 1600 деревьев, среди которых липы, клены, вязы и красные дубы. Как сообщается на официальном портале мэрии столицы, растения появятся на Рублевском и Можайском шоссе. Высадка порядка 600 деревьев началась в ночь с 7 на 8 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Посадка деревьев

«В ближайшие дни также планируется высадка деревьев на въездах в город со стороны Варшавского, Ярославского, Ленинградского и Каширского шоссе, а также Ленинского проспекта», — сообщается на портале.

В опубликованном сообщении на портале уточняется, что посадка выбранных деревьев осуществляется поздней осенью, поэтому растения должны прижиться.

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Напомним, в городе завершают этап программы по благоустройству улиц «Моя улица», в рамках которой высаживают новые деревья.

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Между тем, жители выступают против вырубки деревьев в нескольких лесопарках. В свою очередь, в Мосгордуме планируют разработать закон о недопущении вырубки деревьев.

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В Мосгордуме могут разработать закон о недопущении вырубки деревьев