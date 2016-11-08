Берлин, 8 ноября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Объем промышленного производства в Германии в сентябре упал на 1,8%, согласно данным, опубликованным Министерством экономики Германии, сообщает 8 ноября Reuters.

City-de.info Промышленность Германии

В третьем квартале в целом, объем промышленного производства повысился на 0,3%, что было обусловлено увеличением в строительном секторе на 0,9%.

В сентябре положительный торговый баланс Германии сократился до $23 млрд 562 млн. В августе активное сальдо торгового баланса составляло $23 млрд 893 млн.

Согласно данным, предоставленным Федеральным бюро статистики, экспорт снизился на 0,7%, а импорт сократился на 0,5%.

Напомним, падение объема промышленного производства в сентябре стало самым крупным за последние два года, начиная с августа 2014 года.