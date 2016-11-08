Саратов, 8 ноября, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Холдинг «Аэропорты регионов» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга) предложил правительству построить аэропорт «Центральный» в Саратове на условиях концессии. Такое заявление сделал гендиректор холдинга Евгений Чудновский, пишут «Ведомости».

Skyships.ru Аэропорт «Центральный» в Саратове. Проект

По словам Евгения Чудновского, компания уже проинвестировала в проект около 500 млн из запланированных 12 млрд рублей. Но из-за девальвации рубля строительство аэропорта значительно подорожало, и проект нужно изменить. При утверждении проекта его основной задачей был рост авиационной мобильности населения в регионе.

«Но когда мы сейчас сели и пересчитали, что же произойдет с тарифом, когда мы все это построим, мы поняли, что реализация проекта в первоначально задуманном формате убьет саму идею. Тарифы могут вырасти в несколько раз, а цены на билеты ориентировочно на 30%», — указывает топ-менеджер (цитата по «Интерфаксу»). Для того чтобы этого не произошло, компания Вексельберга обратилась к правительству с предложением строить аэропорт на условиях концессии.

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«В рамках концессионного законодательства с учетом получения части федерального капитального гранта часть затрат можно переложить на Федерацию и сделать так, что, когда вы все это построите, тариф никого не убьет. При этом вы будете иметь частного инвестора, который готов вкладывать деньги, будете иметь эффективность, которую он принесет, и скорость реализации проекта», — объяснил Чудновский.

«Мы предлагаем, чтобы федеральный бюджет вложил часть суммы, остальное — инвестор (5−6 млрд рублей). И за счет роста тарифов будет возвращаться только эта часть, что позволит тарифам остаться конкурентоспособными. По истечении срока концессии терминал перейдет в собственность государства», — пояснил представитель «Аэропортов регионов». Если всю сумму вложит инвестор, то аэропортовое обслуживание для авиакомпаний вырастет примерно на 1500 рублей на каждого пассажира, что очень много.

«Государство всегда строит аэродром для новых аэропортов. Решение соинвестировать в терминал было бы новым и знаковым для российского рынка и подхлестнуло бы интерес частного капитала к сложным проектам, к которым относится Саратов с его маленьким пассажиропотоком (194 226 человек в первом полугодии). Но едва ли в бюджете найдутся средства на этот проект», — говорит руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заказчиком аэродромных сооружений аэропортового комплекса в Сабуровке под Саратовом является ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». По информации этого ведомства, основные объекты строительства, предусмотренные проектом I очереди, — это ВПП с искусственным покрытием, перрон, рулежные дорожки, водосточно-дренажная сеть, очистные сооружения ливневых стоков, КДП, объекты энергоснабжения.

По информации АО УК «Аэропорты регионов», планируется построить новый аэропорт «Центральный» за чертой города с последующим закрытием действующего аэропорта. Площадь будущего терминала составит 22 тыс. кв. м, площадь грузового комплекса составит 2 тыс. кв. м.

Напомним, на месте будущего аэропорта в Сабуровке — в чистом поле в 2012 году был заложен камень. Под строительство аэропорта «Центральный» в Саратовской области отведен участок земли в районе деревни Сабуровка в 40 км от Саратова. Согласно официальной информации Росавиации, общий объем инвестиций из федерального бюджета составит около 7,3 млрд рублей (в 2012 году — 500 млн рублей, в 2015-м — 700 млн, в 2016-м — 835 млн).

Работы по новому аэропортовому комплексу со стороны государства ведутся в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010−2020 гг.)».

5 ноября 2016 года, отвечая в аэропорту Ростова-на-Дону на вопрос ATO.ru о том, что происходит с саратовским проектом, гендиректор «Аэропортов регионов» Евгений Чудновский отметил: «По саратовской площадке достаточно тяжелая ситуация».

По его словам, из-за текущего состояния регионального бюджета региональные власти «только-только начинают приступать к данному проекту» (регион взял на себя обязательства по строительству дорожной инфраструктуры, инженерных коммуникаций к объекту).

Топ-менеджер напомнил, что одна из основных целей строительства нового саратовского аэропорта за чертой города заключается в росте авиационной мобильности местного населения.

«За счет расшивки инфраструктурных ограничений действующего аэропорта можно увеличить спектр авиационного предложения для населения и сделать так, чтобы люди начали летать. И в этом был, в общем, неплохой потенциал для роста, потому что для города-миллионника (численность населения Саратовско-Энгельсской агломерации составляет около 1,15 млн человек) 450−500 тыс. пассажиров, которые там были (в 2014 году действующий аэропорт Саратова обслужил 482 тыс. пассажиров в 2015 году — 450 тыс. пассажиров) — это не много», — говорит Евгений Чудновский.

По словам топ-менеджера, текущий финансовый расчет саратовского проекта показал, что в случае его реализации в прежних условиях количество авиапассажиров в регионе не вырастет.

«Когда мы сели и пересчитали, что же произойдет с тарифом (на аэропортовые услуги. — Прим. ATO.ru), когда мы всё это замечательное построим, то поняли: реализация саратовского проекта в том же формате, как ранее предполагалось, бьет саму идею. Потому что рост тарифов в несколько раз и рост стоимости билета потенциально до 30% мы видим как определенную проблему. Мы, конечно, можем это построить, можем вложить эти деньги, но потом через тариф мы убьем всё то, ради чего, в общем, все это создавалось и зачем это делалось», — отметил Чудновский.

В этих условиях холдинг «Аэропорты регионов» при поддержке региональных властей предложил федеральному правительству реализовать проект строительства нового аэропорта в Саратове через концессию.

«Это стандартная история: когда самостоятельно инвестиционный проект не генерит необходимые для окупаемости потоки, в рамках концессионного законодательства с учетом получения части федерального капитального гранта вы можете часть этих затрат, по сути, переложить на федерацию и сделать так, чтобы, когда вы всё это построите, тариф никого не убил. При этом вы будете иметь частного инвестора, который готов вкладывать деньги; вы будете иметь эффективность, которую он принесет», — объясняет Евгений Чудновский.

Сейчас «Аэропорты регионов» ведут с правительством диалог по согласованию данной схемы. «Понятно, что это все достаточно тяжело идет с учетом секвестра бюджета и вообще бюджетной ситуации в Российской Федерации. Хотя самое, наверное, хорошее в нашем предложении — это то, что нам абсолютно необязательно выделение капитального гранта или других любых федеральных субсидий до, условно говоря, 2018 г. Данный проект может подразумевать эти деньги в последующем: в рамках концессионного законодательства плата концедента может растягиваться на сколько угодно. И она может вообще выходить за период бюджетного планирования», — сказал гендиректор аэропортового холдинга.

В «Аэропортах регионов» надеются, что решение по строительству нового аэропортового комплекса в Саратове через концессию будет принято правительством России до конца 2016 года.

«Нам кажется, мы совместно с губернатором (Саратовской области. — Прим. ATO.ru) предлагаем правительству разумный вариант. Надеемся, что правительство сможет найти уже в постпрогнозный бюджетный период возможность профинансировать это», — заключил Евгений Чудновский.

Стоит отметить также, что холдинг «Аэропорты регионов» проявляет интерес к покупке региональных аэропортов с пассажиропотоком более 1 млн человек. По словам Чудиновского, это Уфа, Казань, Иркутск, пишет «Коммерсантъ». Сегодня холдинг «Аэропорты регионов» управляют аэропортами в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, совокупный пассажиропоток которых в 2015 году составил 9,5 млн человек. Кроме того, холдинг является инвестором строительства новых аэропортов «Платов» (Ростов-на-Дону) и «Центральный» (Саратов).