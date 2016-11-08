Москва, 8 ноября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. В Клинском районе Подмосковья остановился скоростной поезд «Ласточка». Это вторая электричка за последние часы, застрявшая в связи с обледенением контактной сети, передают «Вести ФМ».

Rzd.ru Cкоростной поезд «Ласточка»

Инцидент произошел в районе станции Решетниково, сведения подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Ранее в МЧС сообщили об остановке поезда, следовавшего из Москвы в Тверь.

Первая электричка прекратила движение на перегоне между станциями Сенеж и Головково в Солнечногорском районе. Из-за остановки состава произошел сбой в движении пассажирских и пригородных поездов, среди которых несколько «Сапсанов».