Москва, 8 ноября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. В Москве неизвестные обокрали склад коммерческого предприятия, вынеся через дырку в бетонном заборе 13 тонн красной икры, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

klimkin Икра

В заявлением в полицию обратился гендиректор пострадавшей компании. На складе, расположенном на 3-й Магистральной улице, стояли три контейнера, в которых хранились пластиковые кубконтейнеры с икрой.

Злоумышленники проникли к ним через пробитый в бетонном заборе проем. Они вынесли 13 тонн икры и скрылись. Материальный ущерб оценивается в 23 млн 461 тыс. 500 рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников.