Южно-Сахалинск, 8 ноября, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин пытается вернуть конфискованное по решению суда имущество, передает корреспондент ИА REGNUM. Накануне подсудимый подал официальную жалобу в Сахалинский областной суд.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Всё, что нажито непосильным трудом

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Находящийся под следствием экс-чиновник требует вернуть ему конфискованное имущество на сумму 1,1 миллиарда рублей.

В суде подтвердили, что жалоба поступила, но когда она будет рассмотрена, пока неизвестно.

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Ранее вернуть изъятые у семьи Хорошавиных квартиры, драгоценности и земельные угодья пыталась супруга Ирина.

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Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор оказался под арестом за получение взяток в особо крупных размерах — более 522 миллионов рублей. В настоящее время бывшему чиновнику вменяется более десяти эпизодов взяточничества на десятки миллионов рублей. В мае текущего года городской суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об изъятии имущества семьи Хорошавиных. У высокопоставленного семейства изъяты четыре квартиры в Москве, дорогостоящие автомобили, несколько земельных участков, драгоценности и наличные деньги. Сегодня в военном суде Московской области началось слушание дела о сахалинской банде «решальщиков» — крупных сахалинских бизнесменов и силовиков, пытавшихся сместить с поста генерала ФСБ Игоря Стручкова, начавшего расследования масштабных афер в энергетической сфере Сахалина.