Истра, Московская область, 8 ноября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. 14 населенных пунктов в Истринском районе Московской области остались без электричества утром 8 ноября из-за обледенения проводов, которое вызвал ледяной дождь, прошедший в регионе вечером 7 ноября. В зоне отключения оказались 249 домов с населением около 500 человек, социально значимые объекты получают электричество в полном объеме. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

skeeze Ледяной дождь

Дома, преимущественно частного сектора, остались без электричества в сельском поселении Новопетровское, деревне Савельево; сельском поселении Онуфриевское, деревне Алексеевка; сельском поселении Ядроминское, деревне Хуторки, деревне Медведки, деревне Покоево, деревне Троица; сельском поселении Бужаровское, деревне Мазилово, деревне Никитское, деревне Лыщево, деревне Граворново, деревне Малое Ушаково, деревне Леоново, деревне Родионцево и деревне Новораково.

На данный момент коммунальные службы проводят поиск мест замыкания линий электропередач, пострадавших в результате обледенения. К месту аварии была направлена оперативная группа Истринского пожарно-спасательного гарнизона, четыре аварийоно-восстановительные бригады и представители администрации.

Напомним, вечером 7 ноября на Московский регион обрушился ледяной дождь. На выездных трассах в Подмосковье в связи с непогодой образовались пробки. На железной дороге было остановлено движение сразу нескольких пассажирских составов.