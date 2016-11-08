Вашингтон, 8 ноября, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа объявил первые результаты голосования в штате Нью-Гемпшир — в трех городах, где зарегистрировано менее 100 избирателей, он набрал 32 голоса.

Donaldjtrump.com Дональд Трамп

Его соперница — кандидат-демократ Хиллари Клинтон — набрала 25 голосов избирателей, говорится в Twitter штаба Трампа.

Ранее сообщалось, что первый город, в котором начались выборы, проголосовал за Клинтон, — она набрала четыре голоса против двух у Трампа.

Напомним, только в штате Нью-Гемпшир действует закон, согласно которому в населенных пунктах, в которых на выборы зарегистрировались менее ста избирателей, можно начать голосование в полночь и закрыть участки после того, как будет подан последний бюллетень. Традиционно первым открывается участок в городке Диксвилл-Нотч.