Москва, 8 ноября, 2016, 10:30 — ИА Регнум. За девять месяцев 2016 года в России были проданы 24 суперкара итальянского бренда Lamborghini. За тот же период прошлого года объем реализации марки составил 17 единиц, что на 41% меньше, сообщает агентство «Автостат».

Ndandun.cf Lamborghini

Наиболее востребованной моделью является Lamborghini Huracan, доступная по цене от 16 млн рублей. На ее долю приходится три четверти от всего объема продаж в Росии — 18 экземпляров. В количестве 6 штук была реализована модель Aventador, которая обошлась покупателям более чем в 17 млн рублей.

Свыше 70% (17 шт.) Lamborghini были приобретены жителями Московского региона, еще 5 автомобилей отправились в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. По одному суперкару приобрели жители Саратова и Владивостока.