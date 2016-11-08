Москва, 8 ноября, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Доля жителей России, которые рассматривают антироссийские санкции Запада как способ ослабления страны, достигла максимального значения — 74%. 13% думают, что санкции введены для того, чтобы восстановить геополитическое равновесие, нарушенное присоединением Крыма к России. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

torange.biz Санкции против России

Среди населения продолжает преобладать мнение о том, что не следует обращать внимание на критику западных государств в адрес России (59%). По мнению 43% граждан РФ, на Западе воспринимают Россию как конкурента и стремятся ее ослабить, Также страны ЕС недоброжелательно относятся к России (35%).

Опрос проведен 21—24 октября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.