Калуга, 8 ноября, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 7 ноября принял участие в рабочем совещании руководителей подразделений городской управы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Елена Кузьмина представила информацию о реализации муниципальной программы развития физической культуры и спорта в областном центре.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги На рабочем совещании городской управы

По итогам 2016 года в Калуге завершено строительство многофункционального спортивного зала на улице Грабцевское шоссе стоимостью 154,4 млн рублей. Он включает в себя универсальный игровой спортивный зал, зал единоборств и тренажерный зал. С сентября в новом спортивном комплексе проводятся учебно-тренировочные занятия по волейболу, футболу, художественной гимнастике, вольной борьбе и каратэ. Также в спортивном комплексе проходят занятия по пауэрлифтингу с инвалидами-колясочниками Центра «Лидер» и армреслингу для всех желающих попробовать себя в силовых видах спорта. Для обеспечения тренажерного зала закуплено специальное оборудование. В 2016 году также завершены работы по строительству спортивной площадки на территории общеобразовательной школы № 7.

Глава городского самоуправления Александр Иванов рекомендовал активнее использовать в физкультурно-оздоровительной работе недавно открытую городошную площадку на площади Маяковского, проводя на ней занятия со школьниками общеобразовательных учреждений, с привлечением федерации городошного спорта. По словам Елены Кузьминой, 4 ноября здесь состоялись первые соревнования, в перспективе планируется в 10-й, 12-й и 22-й школах, расположенных поблизости от городошной площадки, добавить третий час в неделю для физкультуры и посвятить этот час городошному спорту.