Якутск, 8 ноября, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Якутия уже готовится к Новому году. Подготовка к празднику в столице республике обойдётся в 5,33 млн рублей. Ещё 4,25 млн потратит на празднование алмазный Мирный. Остальные города республики пока закупаются к празднику скромно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

PixelAnarchy Елочные шары

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На подсветку в центре Якутска зданий домов правительства республики №1 и №2 потратят 430 млн рублей. На эти деньги приобретается 268 гирлянд в форме сосульки и 8 светодиодных светильников уличного освещения. В условиях закупки оговорено, что гирлянды должны выдерживать мороз до — 45 градусов, ветер, снегопады и оледенение. Состоять сосулька будет из светодиодов.

Кроме того, на 250 тысяч из бюджета республики закупят 31 искусственную ёлочку и 404 шара для их украшения. На установку объёмных ледовых фигур в казне региона заложен почти миллион рублей. Этих денег хватит на 8 ледяных скульптур высотой 2−4 метра каждая, а также 11 ёлочек высотой 2,5 метра. Полмиллиона власти региона планируют потратить на праздничный салют.

Организация и проведение фестиваля «Зима начинается с Якутии» будет стоить бюджету Якутска почти 1,4 млн рублей. Призы (планшеты, фотокамера, наборы Lego, ювелирные украшения в национальном якутском стиле, молодёжные водонепроницаемые ручные часы, МР3 плееры, мягкие игрушки), оплата трансфера и приёма в ресторане 150 участников фестиваля, бронирование номеров с питанием для пяти гостей, новогодние подарки и сувениры с символикой Якутии обойдутся в сумму более миллиона рублей. В меню банкета для почётных гостей, который пройдёт в рамках мероприятия, будет в том числе закуска рыбная ассорти (нельма, чир, семга, муксун) и мясная (язык, жеребятина, оленина), фаршированные щука и караси, саламат и строганина.

Ещё 323,5 тысячи рублей получат организаторы мероприятий фестиваля, в том числе трансфера и приёма в ресторане, аренду помещения для мероприятия, изготовление буклетов и бейджев, и бережный, до мелочей продуманный трансфер одного почётного гостя, в стоимость которого в том числе будут включены авиабилеты.

Изготовление четырёх горок на площади Ленина в Якутске, а также содержание в течении всего периода эксплуатации, обойдутся бюджету в 600 тысяч рублей. Установка 20-метровой ёлки в столице Якутии будет стоить 496 тысяч рублей. Ещё 650 тысяч из бюджета Якутского городского округа потратят на установку ёлки, строительство горки и заливку катка в посёлке Заречный.

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С размахом будет праздновать Новый год алмазная столица. Город Мирный выделит 222 тысячи рублей на закупку новогодних украшений и 150 тысяч на светодиодную оптоволоконную ёлку, 100 метров дюралайта и 14 гирлянд в виде светодиодной бахромы. Ещё 900 тысяч рублей из бюджета Мирнинского района потратят на роскошный фейерверк в новогоднюю ночь, который будет длиться 10 минут. Миллион рублей будет стоить монтаж и демонтаж светодиодной надписи «С Новым годом» и установка ёлки в центре города. Мирный также украсят новогодними фигурами ценой в 1,5 миллиона рублей. На эти деньги в городе установят светящуюся арку, а также трёхметровые из стеклопластика фигуры Деда мороза и Снегурочки. В 100 тысяч обойдутся мягкие игрушки в виде символа года, 400 тысяч рублей — новогодние сладкие подарки для детей из малообеспеченных семей.

В Олекминске на установку ёлки потратят 200 тысяч рублей. Поставка светодиодной продукции дюралайт и гирлянд для Алдана будет стоить 207 тысяч рублей. Остальные города республики аукционов на поставку новогодней продукции и услуг через сайт госзакупок пока не объявляли.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия обычно не стесняется праздновать и награждать за бюджетные деньги. Так, только в октябре сумма закупок на подарки составила 2,3 миллиона рублей. На эту сумму республика, в том числе, закупала золотые наручные часы и серебряные ручки.