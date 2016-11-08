Первые открывшиеся в США участки остались за Клинтон
Вашингтон, 8 ноября, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Восемь избирателей городка Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гемпшир) проголосовали на выборах президента США, победила кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, сообщает CNN.
За Клинтон отдали свои голоса четверо избирателей, за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа проголосовали два человека. Один голос достался кандидату от Либертарианской партии Гэри Джонсону, и еще один — не участвующему в президентской гонке республиканцу Митту Ромни. Также за Клинтон проголосовали в городке Хартс-Локейшн.
В штате Нью-Гемпшир действует закон, согласно которому в населенных пунктах, в которых на выборы зарегистрировались менее ста избирателей, можно начать голосование в полночь и закрыть участки после того, как будет подан последний бюллетень.
Традиционно первым открывается участок в городке Диксвилл-Нотч, за право дать старт выборов с 1960 года с ним борются еще несколько небольших населенных пунктов.
Согласно последним соцопросам, Клинтон опережает Трампа на 3% — за нее 45% респондентов против 42% у республиканца. Такие данные приводит Reuters/IPSOS.