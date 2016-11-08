Вашингтон, 8 ноября, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Восемь избирателей городка Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гемпшир) проголосовали на выборах президента США, победила кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, сообщает CNN.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

За Клинтон отдали свои голоса четверо избирателей, за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа проголосовали два человека. Один голос достался кандидату от Либертарианской партии Гэри Джонсону, и еще один — не участвующему в президентской гонке республиканцу Митту Ромни. Также за Клинтон проголосовали в городке Хартс-Локейшн.

В штате Нью-Гемпшир действует закон, согласно которому в населенных пунктах, в которых на выборы зарегистрировались менее ста избирателей, можно начать голосование в полночь и закрыть участки после того, как будет подан последний бюллетень.

Традиционно первым открывается участок в городке Диксвилл-Нотч, за право дать старт выборов с 1960 года с ним борются еще несколько небольших населенных пунктов.

Согласно последним соцопросам, Клинтон опережает Трампа на 3% — за нее 45% респондентов против 42% у республиканца. Такие данные приводит Reuters/IPSOS.